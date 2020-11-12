Канал Кристины Орбакайте наградили серебряной кнопкой YouTube

Москва, 12 ноября. Активная деятельность певицы Кристины Орбакайте в Сети не осталась незамеченной. Канал дочери Аллы Пугачевой получил награду YouTube – серебряную кнопку.

Такой кнопкой могут похвастать лишь те YouTube-блогеры, кому удалось собрать на своем канале более 100 тысяч подписчиков. Аудитория российской певицы в настоящее время составляет примерно 104 тысячи человек.

Орбакайте рассказала о своем достижении в социальной сети Instagram. Она порадовалась, что число подписчиков растет.

«Как приятно! Вас все больше, мои подписчики», – подчеркнула артистка.

Канал Орбакайте в YouTube наполнен клипами, интервью и видео с ее выступлений. Она также старается радовать подписчиков кадрами с семейного отдыха.

Певица ранее рассказала в Сети об успехах ее младшего сына Дени Байсарова. Юноша, по ее словам, вернулся домой со степенью магистра одного из самых престижных университетов мира.

В Интернете на следующий день появились слухи, что внук Пугачевой решил жениться и уже сделал предложение своей девушке. Байсаров позже опроверг эти сведения. Он признался, что речь идет только о дружбе.