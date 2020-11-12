В ВОЗ назвали отличия коронавируса от гриппа

Москва, 12 ноября. Грипп и COVID-19 могут иметь схожую симптоматику, но у заболеваний есть ряд заметных отличий, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В случае заражения коронавирусом могут наблюдаться усталость, высокая температура, боль в горле, кашель и насморк. Эти же признаки характерны для гриппа, уточнили в ВОЗ.

«COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы», — цитирует специалистов организации РИА Новости.

Определить COVID-19 можно по потере обоняния и вкуса, потере аппетита, спутанности сознания, одышке, боли или давлении в груди, температуре выше 38 градусов, рассказали в организации.

В ВОЗ подчеркнули, что людей с такими признаками необходимо госпитализировать, так как симптомы свидетельствуют о тяжелом течении COVID-19. При легких симптомах к специалисту следует обратиться беременным, детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что сложность борьбы с коронавирусом заключается в том, что эпидемия из завозной превратилась в локальную.

Если на первых этапах для борьбы с болезнью можно было заблокировать пути передачи, то теперь это не имеет смысла из-за множества собственных локальных очагов, подчеркнул эксперт. Изначально путей завоза и передачи коронавируса было меньше десятка, сейчас таких очагов сотни тысяч или больше.