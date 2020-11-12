Рудинштейн заявил, что Дрожжина и Цивин имели виды на наследство Мишулина

Москва, 12 ноября. Продюсер Марк Рудинштейн заявил, что обвиняемые в мошенничестве супруги Наталья Дрожжина и Михаил Цивин пытались влезть в семью покойного Спартака Мишулина.

Рудинштейн отметил, что был знаком со скандальными супругами и его не удивили новости о попытках пары завладеть чужим наследством. По его словам, Дрожжина и Цивин не раз пытались попасть на фестиваль «Кинотавр».

Цивин даже пытался воздействовать на помощника продюсера, представляясь помощником депутата Госдумы. Пара получила отказ, но смогла попасть на теплоход в рамках круиза «Кинотавра» по прошлогодним билетам. На первой же остановке мошенников выдворили с судна, уточнил Рудинштейн.

«Они настолько неприятные люди, что, когда началась эта история (с имуществом Баталова. — Прим. ФАН), для меня это не было секретом. Я не поленился и полез к своему знакомому в полицию и мне показали материалы о 17 отнятых ими квартирах», — цитирует продюсера сайт Teleprogramma.pro.

Рудинштейн уверен, что семью Баталова Цивин и Дрожжина буквально взяли «на абордаж». И это не единственный случай, когда пара пыталась провернуть аферу.

По словам продюсера, они пытались воспользоваться появлением внебрачного сына актера Спартака Мишулина — Тимура Еремеева. Тогда Цивин и Дрожжина заняли сторону дочери покойного артиста Карины Мишулиной. Рудинштейн считает, что пара имела виды на часть наследства.

Однако сама артистка считает, что на Цивина и Дрожжину «льют необоснованную грязь». Она назвала супругов честными и благородными людьми и отметила, что между Рудинштейном и Цивиным был конфликт, за который продюсер якобы мстит супругу Дрожжиной.

Ранее соседи Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина в эфире программы «Пусть говорят» пожаловались на неоднократные попытки супругов завладеть их имуществом.