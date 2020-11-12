МВД предложило разрешить водить машину 17-летним

Москва, 12 ноября. В России могут разрешить водить автомобиль с 17 лет. Соответствующий законопроект создан и направлен на рассмотрение в правительство РФ.

На сегодняшний день россияне могут сдавать на права с 17 лет, однако управлять транспортным средством можно исключительно с 18. Предлагается изменить данные возрастные рамки и разрешить подросткам садиться за руль. Однако управлять автомобилем они смогут лишь в присутствии «водителя-наставника». Последний будет должен соответствовать ряду требований и иметь права категории B.

Кроме того, предложено изменить правила доступа к управлению автобусов и троллейбусов. Управление ими предлагается разрешить только тем, кто имеет опыт вождения от года. Также нововведением стал запрет на выдач прав тем, кто попался на вождении без документов или в нетрезвом виде, сообщает «Коммерсант».

Напомним, ранее стало известно, что власти Подмосковья в декабре протестируют систему беспилотного вождения транспорта в потоке. Предстоящие испытания помогут выработать единый технический стандарт для обмена данными между водителями. Цель проекта по беспилотному вождению транспорта в потоке – предотвратить аварии на российских дорогах.