Хмельницкая неожиданной фотографией вызвала восторг у фанатов

Москва, 12 ноября. 49-летняя актриса театра и кино Алена Хмельницкая удивила своих фанатов неожиданной публикацией откровенной фотографии.

Снимок появился в среду в Instagram-аккаунте артистки, на нем она запечатлена в черном кружевном белье. Обесцвеченная фотография была опубликована поздним вечером. Таким образом Хмельницкая пожелала всем своим подписчиков доброй ночи.

«Ну а когда, если не сейчас. Думайте о хорошем. Спокойной ночи», — обратилась она к своим фанатам.

Публика артистки позавидовала такой внешности и оставила множество воодушевленных комментариев.

«А чего стесняться красивой женщине с красивым телом и не менее красивой душой», «Алена, вы чудо!», «Ничего себе! Очень крутая! Восторг!» - пишут они.

Напомним, ранее Хмельницкая приятно удивила фанатов фотографией в купальнике. Новый снимок появился в Instagram-аккаунте артистки. Хмельницкая из-за плохой погоды в столицы ностальгирует по морю и теплу. Артистка не может дождаться, когда же опять будет отпуск, и можно будет улететь в жаркие края.