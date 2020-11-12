Роспотребнадзор назвал наиболее подверженных пневмонии россиян

Москва, 12 ноября. Взрослые городские жители значительно чаще болеют внебольничной пневмонией по сравнению с сельскими жителями, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Во Всемирный день борьбы с пневмонией, 12 ноября, в ведомстве сообщили, что многолетние наблюдения показывают, что на территории России заболеваемость внебольничными пневмониями не однородна. Более того, «нет четко выраженной сезонности», однако летом больных становится немного меньше.

«В структуре больных ВП преобладают взрослые городские жители, составляющие около 70%, что свидетельствует о важности социального фактора в реализации эпидемического процесса», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Для профилактики внебольничной пневмонии в ведомстве посоветовали придерживаться здорового образа жизни, заниматься спортом, сбалансировано питаться, одеваться по погоде, проветривать помещения и проводить регулярную влажную уборку, а также мыть руки с мылом. Важным фактором также является ежегодная вакцинация от гриппа, поскольку пневмония часто является его осложнением.

«Важно помнить, если вы хотите оградить себя и детей от болезни, следите за своим здоровьем, ведь зачастую родители являются источником инфекции для ребенка, особенно при тех заболеваниях, которые передаются при тесном контакте (микоплазменная инфекция, стафилококк, многие вирусные инфекции, СOVID-19)», — подытожили в Роспотребнадзоре.

Ранее в среду главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан сообщила, что около 70% населения мира должны получить вакцину от коронавируса, чтобы пандемия закончилась и болезнь перестала представлять угрозу, передавал RT.