Эксперты назвали четыре правила питания при диабете

Москва, 12 ноября. Специалисты назвали четыре правила, следуя которым можно поддерживать стабильный уровень сахара в крови и избежать набора лишнего веса при диабете.

Медики отмечают, что в поддержании организма при диабете ключевую роль играет рацион.

«Правильный пищевой выбор наряду с физической активностью эффективно помогает диабетикам контролировать уровень сахара в крови, а также избежать набора лишних килограммов, либо сбросить вес. Вдобавок это улучшает липидный профиль, снижает артериальное давление, уменьшает потребность в лекарствах и сокращает риск возникновения сопутствующих диабету заболеваний», — отмечают специалисты.

Чтобы избежать скачков сахара и набора веса при диабете специалисты советуют соблюдать четыре правила, пишет Times Now. Необходимо отслеживать потребление углеводов. Это важно для управления уровнем сахара в крови. Углеводы дают длительное чувство сытости и энергию.

Кроме того, эксперт советуют употреблять белок, который помогает утолить голод без влияния на уровень сахара в крови, и выбирать хорошие жиры. При диабете в питании не должно быть богатых трансжирами и насыщенных жиром продуктов, чтобы не допустить развития сердечных заболеваний.

В качестве последнего правила специалисты советуют не пропускать приемы пищи, чтобы не допускать снижения уровня сахара в крови.

Ранее СМИ сообщили, что включение морских водорослей в рацион может способствовать нормализации уровня сахара в крови.