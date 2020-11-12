Названы домашние рецепты для облегчения симптомов пневмонии

Москва, 12 ноября. Эксперты портала MedikForum собрали топ рецептов, которые помогают облегчить состояние при пневмонии.

В материале издания подчеркивается, что все перечисленные домашние средства не лечат пневмонию, а помогают смягчить тяжелые симптомы.

При пневмонии в груди и горле скапливается слизь, что вызывает сильный кашель. Облегчить это состояние поможет полоскание соленой водой. Для этого в стакане теплой воды нужно растворить половину чайной ложки соли и полоскать горло каждые три часа.

С патогенами дыхательных путей помогут бороться эфирные масла тимьяна, гвоздики и коры корицы. В миске с горячей водой нужно растворить 4-5 капель эфирного масла и дышать над сосудом теплым паром один раз в день.

Отек и раздражение в горле помогут снять травяные чаи с мятой или эвкалиптом. На подмогу придет также мед, обладающий антимикробными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Ложку меда можно съедать перед сном.

Также эксперты советуют употреблять продукты, богатые витамином D (сыр, яйца, жирная рыба, апельсиновый сок, молочные продукты), имбирный напиток и теплые супы.