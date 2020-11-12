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Компания BMW представила электрокроссовер BMW iX

Компания BMW представила электрокроссовер BMW iX

Берлин, 12 ноября. Немецкий автопроизводитель представил новый серийный электрокроссовер BMW iX н.

Кроссовер разработали на предназначенной для электрокаров модифицированной платформе CLAR. Дизайн новинки выдержан в стиле последних моделей BMW с горизонтальными светодиодными огнями, узкими прищуренными фарами и крупными «ноздрями» радиаторной решетки.

Из других особенностей автомобиля эксперты отмечают безрамочные двери, крупные колесные арки, множество радаров, датчиков и камер за радиаторной решеткой.

Электрокроссовер станет первой моделью BMW с шестиугольным рулем. Кроме того в салоне нового iX отсутствует центральный тоннель. Цифровая 12,3-дюймовая приборная панель и экран мультимедиа системы с диагональю 14,9 дюйма объединены в единый изогнутый дисплей BMW Curved Display.

Модель имеет по электромотору на каждую ось, расчетная суммарная мощность которых превышает 500 лошадиных сил. До 100 километров в час iX будет разгоняться менее чем за пять секунд. Батарея обеспечит электрокроссоверу запас хода более 600 километров.

Производство автомобиля начнется во второй половине следующего года на заводе в Дингольфинге.

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