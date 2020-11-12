Компания BMW представила электрокроссовер BMW iX

Берлин, 12 ноября. Немецкий автопроизводитель представил новый серийный электрокроссовер BMW iX н.

Кроссовер разработали на предназначенной для электрокаров модифицированной платформе CLAR. Дизайн новинки выдержан в стиле последних моделей BMW с горизонтальными светодиодными огнями, узкими прищуренными фарами и крупными «ноздрями» радиаторной решетки.

Из других особенностей автомобиля эксперты отмечают безрамочные двери, крупные колесные арки, множество радаров, датчиков и камер за радиаторной решеткой.

Электрокроссовер станет первой моделью BMW с шестиугольным рулем. Кроме того в салоне нового iX отсутствует центральный тоннель. Цифровая 12,3-дюймовая приборная панель и экран мультимедиа системы с диагональю 14,9 дюйма объединены в единый изогнутый дисплей BMW Curved Display.

Модель имеет по электромотору на каждую ось, расчетная суммарная мощность которых превышает 500 лошадиных сил. До 100 километров в час iX будет разгоняться менее чем за пять секунд. Батарея обеспечит электрокроссоверу запас хода более 600 километров.

Производство автомобиля начнется во второй половине следующего года на заводе в Дингольфинге.

Ранее трудившийся над внешним видом ВАЗ-2110 на предприятии «АвтоВАЗ» дизайне Владимир Ярцев раскритиковал дизайн современных моделей BMW.