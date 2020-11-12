Наталья Подольская показала стройную фигуру после родов

Москва, 12 ноября. Недавно ставшая мамой певица Наталья Подольская похвасталась поклонникам, что смогла «влезть» в свое старое платье.

В конце октября Подольская и Владимир Пресняков стали родителями. На первые недели материнства певица пропала из поля зрения поклонников, полностью посвятив себя ребенку. В среду на своей странице в Instagram она сообщила подписчикам, что впервые после родов муж пригласил ее в ресторан.

По ее словам, введенные из-за коронавируса ограничения ее совсем не огорчили, поскольку все свободное время она проводит с маленьким сыном. Артистка подчеркнула, что у нее нет ощущения, что она что-то упускает.

«Вова сегодня пригласил меня в ресторан. Короче, я в панике, как оставить. Молока запасик сделала. <…> Вечером придется влезать в свой прежний размер одежды. Пока сомневаюсь, влезет ли п…па», — продолжила Подольская.

Чуть позже певица опубликовала совместное фото с супругом.

«Чудесный получился вечер», — подписала она снимок.

В кадре Пресняков обнимает любимую. На ней — шелковое платье выше колен. В комментариях Подольская уточнила, что «нормально вошла в прежнее» платье.