Беременная Кети Топурия спела в мини-платье в шоу «Вечерний Ургант»

Москва, 12 ноября. Певица Кети Топурия появилась в мини-платье шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. О съемках солистка группы «А’Студио» написала в Instagram.

Топурия уже год состоит в отношениях с дипломатом Львом Деньговым. Не так давно звезда призналась, что избранник сделал ей предложение. Влюбленные живут в просторном особняке с дочерью Топурии от первого брака и наследником Деньгова от прошлых отношений.

Весь год солистку группы «А’Студио» подозревали в беременности, но звезда рассекретила свое положение лишь в ноябре. Певица представила клип на трек «Се ля ви», в котором предстала в подчеркивающем изменения в фигуре наряде.

Теперь исполнительница стала гостьей «Вечернего Урганта». Для выхода в свет Топурия надела изящное мини-платье с кожаным верхом и золотистой атласной юбкой. Кроме того, певица сделала вечерний макияж и нарастила волосы. Звезда встретилась с телеведущим Иваном Ургантом и спела в передаче новый хит.

Поклонники восхитились красотой певицы. Многие отметили, что артистка очень стройная даже на последних сроках беременности.

«Красота!», «Классное платье», «Какая изящная и элегантная Кети», «Вы шикарно выглядите», «Беременность идет!!» — комментировали пост подписчики.

Ранее Топурия порадовала фанатов своего творчества милой фотографией в Instagram. Снимок был сделан на борту частного джета, который Топурия заказала для путешествия в одну из экзотических стран.