Небензя: Разговор о Навальном в СБ ООН буден нелицеприятным для других стран

Нью-Йорк, 12 ноября. Россия может вынести «нелицеприятный разговор» о ситуации с Алексеем Навальным на обсуждение в Совбезе ООН, заявил Василий Небензя.

Постпред РФ при ООН Небензя в интервью РИА Новости отметил, что другие страны «побаиваются» выносить обсуждение ситуации с Навальным в Совбез ООН, поскольку осознают, что «все это может быть развернуто и в другую сторону».

По словам дипломата, если бы российская сторона хотела бы, то давно вынесла данную тему на обсуждение. Однако каждый раз, когда РФ в ООН поднимает проблему химоружия, в том числе касаемо обвинений в адрес Сирии, другие страны «по касательной затрагивают» тему предполагаемого отравления блогера.

При этом российский постпред подчеркнул, что Москва ничего не утаивает.

«Хотят вынести — пусть выносят. Мы, может, сами вынесем — это будет разговор для них не очень лицеприятный», — подчеркнул он.

Небензя добавил, что российская сторона взаимодействует с ООН по поводу ситуации с Навальным.

«Чем оно закончится, я не знаю, но, наверное, сейчас проводить какие-то заседания [СБ ООН] было бы преждевременным», — резюмировал дипломат.

Блогеру стало плохо 20 октября, когда он летел из Томска в Москву. Было принято решение об экстренной посадке самолета в Омске и госпитализации Навального. Через два дня его транспортировали в немецкую клинику Charite. После этого появились бездоказательные версии об отравлении Навального веществом группы «Новичок». Эксперты и медики в ходе масштабного комплекса исследований не нашли оснований для постановки диагноза «отравление», передавал RT.

Следственный комитет пока не заводит уголовное дело о предполагаемом покушении на Навального, поскольку не был установлен факт отравления.