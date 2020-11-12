Сервисы Google сбоят по всему миру

Москва, 12 ноября. Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе сервисов американской корпорации Google.

Как сообщает Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, сбоят поисковая система Google, стриминговый сервис YouTube TV, музыкальный сервис Youtube Music и магазин приложений Google Play.

Чаще всего пользователи жалуются на проблемы в работе поисковика и на то, что не могут войти в свою учетную запись.

О проблемах с доступом к сервисам Google сообщают пользователи из США, Австралии, Франции, Великобритании, и многих других стран.