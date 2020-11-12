Глава центра Гамалеи назвал главную сложность борьбы с коронавирусом

Москва, 12 ноября. Сложность борьбы с коронавирусом заключается в том, что эпидемия из завозной превратилась в локальную, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

На заседании Еврейского делового клуба Solomon.help академик РАН напомнил, что для России коронавирусная инфекция «начиналась как завозная» — ее источниками, в основном, были аэропорты Москвы, Петербурга и других крупных городов. Вскоре эпидемический процесс локализовался.

Если на первых этапах для борьбы с болезнью можно было заблокировать пути передачи, то теперь это не имеет смысла из-за множества собственных локальных очагов. Изначально путей завоза и передачи коронавируса было меньше десятка, сейчас таких очагов сотни тысяч или больше.

На данный момент во всех регионах России действуют различные ограничительные меры, призванные сократить распространение COVID-19. В среду «Коммунисты России» предложили правительству РФ продлить январские праздники в 2021 году на две недели, до 25 января, в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. При этом предполагается, что заработная плата работающим гражданам на этот период будет сохранена, передавал RT.