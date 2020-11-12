Мобильные операторы рассказали, как коронавирус изменил привычки россиян

Москва, 12 ноября. Крупнейшие российские сотовые операторы зафиксировали изменение привычек у пользователей мобильной связи из-за коронавируса.

Абоненты «Билайн» все больше уходят от разговоров к использованию социальных сетей и мессенджеров. Оператор фиксирует рост мобильного интернет-трафика по сравнению с прошлым годом более чем на 60%.

«Абоненты «Билайн» в 2020 году с каждым кварталом продолжали все активнее пользоваться мобильным интернетом. В 1 квартале 2020 года показатель MbOU (средний трафик на одного абонента) вырос примерно до 7,5 Гб в месяц (+60,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Во 2 квартале он увеличился до 8,2 Гб в месяц (+63,4%). По итогам 3 квартала достиг почти 9,4 ГБ в месяц (+62,4%)», – цитирует пресс-службу «Билайн» радио Sputnik.

В «Мегафоне помимо роста трафика мобильного интернета отметили повышение популярности голосового трафика.

МТС наблюдает рост показателей голосового и мобильного интернет-трафика, но фиксирует и «миграцию» пользователей из Москвы в Подмосковье и в спальные районы из административного центра.

Пик изменений пришелся на март. В этот месяц 15% абонентов московского региона МТС мигрировали в Подмосковье, а в спальных районах число активных абонентов выросло на 41%, рассказали изданию в пресс-службе МТС.

Ранее СМИ сообщили, что при покупке смартфона россияне в первую очередь смотрят на объем аккумулятора.