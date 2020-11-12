Инфекционист предостерег россиян от самозаражения COVID-19

Москва, 12 ноября. В связи с распространением коронавирусной инфекции некоторые граждане начали прибегать к попыткам намеренно заразиться COVID-19. Однако это весьма опасно.

Таким образом люди пытаются как можно быстрее выработать у себя и своей семьи иммунитет к заболеванию. Для этого они приходят в гости к инфицированным друзьям или родственникам. Однако, как объяснил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков, это весьма опасный шаг, ведь никто не знает, как у того или иного пациента будет протекать заболевание.

«Это непредсказуемо. Может и молодой оказаться в больнице на ИВЛ, и ребенок. Поэтому специальное заражение — это не есть хорошо», — сказал он в общении с News.ru.

Было также отмечено, что лучшим способом выработать иммунитет является вакцинация. В данном случае риски заражения снижаются, а через месяц после прививки уже можно безопасно пытаться выработать у организма природный иммунитет.

Врач также обратил внимание, что инфицирование может повлечь за собой непредсказуемые осложнения, которые могут сказаться на легких, почках, мозге и сердце. Или же коронавирус может усугубить течение хронических заболеваний.

Кроме того, психолог Алексей Рощин отметил, что желание заразиться продиктовано страхом.

«Человек уже не в состоянии дальше терпеть, и он хочет, чтобы быстрее это закончилось. Это люди решительные, но с другой стороны — сильно невротизированные», — сказал он.

Ранее стало известно, что эффективность отечественной вакцины «Спутник V» от коронавируса составила 92%. Результаты опубликовал Российский фонд прямых инвестиций по итогам промежуточного анализа данных третьей фазы клинических исследований в России.