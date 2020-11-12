Вильфанд предупредил о похолодании в ряде регионов России к концу недели

Москва, 12 ноября. Похолодание ожидается в ряде регионов РФ к концу недели, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в Волгоградской, Астраханской, Ростовской и Свердловской областях, Краснодарском крае и Татарстане к концу недели ожидается температура на два-восемь градусов ниже нормы.

«К концу недели будет похолодание в ряде регионов, на всей Волге и Урале. В районе Казани, Нижнего Новгорода аномалии будут достигать четыре-шесть градусов с четверга, в воскресенье-понедельник в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, на севере Краснодарского края температура будет на четыре градуса ниже нормы, а на востоке Татарстана, в Екатеринбурге, — даже на шесть-восемь градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Синоптик отметил, что до четырех градусов ниже нуля температура опустится в Ростовской области, в Казани ожидается до 10-13 градусов мороза, до 16-20 градусов мороза прогнозируют в Свердловской области, до семи-восьми градусов мороза – в Астраханской области, до 10 градусов мороза — Волгоградской области.

Раннее научный руководитель Гидрометцентра заявил, что к концу текущей недели температура воздуха в Якутии поднимется до восьми градусов тепла.