Коммунисты объяснили, зачем предложили продлить новогодние каникулы

Москва, 12 ноября. Длинные новогодние каникулы позволят выиграть время у вируса и подготовить вакцину, заявил член партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

«Какого-то другого выхода из создавшейся ситуации мы не видим. Необходимо снизить контакты между людьми, чтобы вакцина успела подойти раньше, чем мы выйдем на плато по коронавирусу», — заявил коммунист в беседе с «МК».

По его словам, партия обратилась к властям с просьбой разработать механизм оплаты дополнительных праздничных дней не занятым в бюджетной сфере работникам.

«Коммунисты России» обратились к правительству РФ с инициативой продлить январские праздники в 2021 году на две недели, до 25 января, в связи с ситуацией с распространением COVID-19. При этом предполагается, что заработная плата работающим гражданам на этот период будет сохранена, передавал RT.

Ранее в среду глава Роспотребнадзора Михаил Мурашко призвал россиян минимизировать общение в новогодние праздники из-за распространения COVID-19. По его словам, спланировать проведение нового года и дальнейших каникул с минимальным количеством контактов важно, чтобы обезопасить себя и окружающих людей от заболевания.