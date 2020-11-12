Пособие на детей от 3 до 7 лет в России увеличат в два раза с 1 января

Москва, 12 ноября. С 1 января 2021 года размер пособия на детей с 3 до 7 лет для семей с низким доходом планируют увеличить в два раза.

Соответствующий проект Минтруда размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, с 1 января следующего года «ежемесячная выплата устанавливается в размере величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения».

На данный момент размер выплаты составляет 50% от прожиточного минимума. В российских регионах в среднем эта сумма составляет 5 500 рублей. Таким образом, выплаты на детей для малоимущих семей поднимутся в среднем до 11 тыс. рублей.

Выплата на детей с 3 до 7 лет носит заявительный характер, так как назначается не всем, а только малоимущим семьям. Если ранее семья уже получала деньги, то подавать повторное заявление со следующего года не нужно будет, перерасчет пройдет автоматически.

Ранее в среду RT сообщал, что государство будет помогать детям, родители которых не платят алименты. В конце октября президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные шаги по поддержке детей, не получающих алименты от родителей. Поручение должно быть исполнено до 1 августа 2021 года.