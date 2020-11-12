Ученые выяснили, как формируются огромные дыры в ледниках Антарктиды

Москва, 12 ноября. Огромные полыньи в примыкающих к Антарктиде океанических льдах возникают из-за приходящих из Южной Америки теплых воздушных течений.

Ученые из США, Австралии и ОАЭ проанализировали данные, которые связаны с формированием в примыкающем к Антарктиде океаническом льде огромных проталин площадью до 300 тысяч квадратных километров.

Такие проталины известны как «полынья Уэдделла». В последний раз они формировались в ноябре 1973 года и в сентябре 2017 года, сообщает журнал Science Advances.

Согласно результатам исследования, возникновение полыньи связано с формированием «атмосферных рек» — мощных и узких потоков воздуха, переносящих большое количество тепла. Исследователи установили, что «атмосферные реки» формируются на побережье Южной Америки.

По прогнозам ученых, учитывая глобальное потепление, появление гигантских полыней может стать более частым явлением.

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