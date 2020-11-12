Врач назвал лучшим вариантом бессимптомное течение коронавируса

Москва, 12 ноября. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал бессимптомное течение лучшим вариантом для зараженного коронавирусной инфекцией человека.

«Бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, <…> при нем человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья», — рассказал в эфире НСН Болибок.

По словам врача, назвать болезнью бессимптомное течение нельзя, так как все ограничивается лишь заражением.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что переболевший коронавирусом в тяжелой форме человек может снова заболеть COVID-19 из-за особенностей организма.