В Киеве назвали возможные сроки получения вакцины от COVID-19

Киев, 12 ноября. Украина может получить вакцину от COVID-19 не раньше конца первого квартала 2021 года, заявил глава Минздрава страны Максим Степанов.

Как сообщает RT, Степанов сообщил в эфире украинского телевидения, что сейчас Киев ведет переговоры с рядом европейских, американских и китайских компаний, ожидая регистрации их вакцин от коронавирусной инфекции.

«Регистрация, по моим ощущениям, будет до Нового года. Потом начинается уже процесс производства и поставки этих вакцин. Я думаю, реально мы получим вакцину в лучшем случае в конце I квартала», — уточнил он.

Ранее депутат Верховной рады и глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал украинские власти одуматься и рассмотреть предложение российского президента Владимира Путина о поставке препарата на территорию Украины. По его словам, правительство Украины продолжает ставить политические амбиции выше жизней граждан.