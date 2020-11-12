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Глава Центра Гамалеи предсказал проблемы с логистикой для вакцины от Pfizer

Глава Центра Гамалеи предсказал проблемы с логистикой для вакцины от Pfizer

Москва, 12 ноября. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что при распространении вакцины фармацевтической компанией Pfizer могут возникнуть сложности.

По мнению ученого, из-за особенностей хранения вакцину будет сложно транспортировать — препарат можно перевозить только при очень низких температурах. Поэтому понадобятся специальные боксы.

«Эта же вакцина хранится при минус 75 —минус 80 градусах Цельсия. Даже в условиях Европы ее логистика будет представлять очень непростую проблему по сравнению с вакциной «Спутник V», которая хранится при минус 18 градусах», — цитирует Гинцбург ТАСС.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что специалисты принялись распространять российский препарат «Спутник V» по регионам страны. Промышленные масштабы производства вакцины наращиваются, подчеркнул глава здравоохранительного ведомства.

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