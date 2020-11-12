Познер заявил, что США миновали пик развития и «идут вниз»

Москва, 12 ноября. Российский журналист Владимир Познер оценил ситуацию, которая в последнее время складывается в США. По мнению телеведущего, страна идет по наклонной.

Слова Познера приводятся на его личном сайте. Он отмечает, что очень верит во внутреннюю силу США, однако у него складывается впечатление, что «Америка достигла своего пика, когда был избран Кеннеди». Напомним, 35-й президент США Джон Кеннеди победил на выборах 8 ноября 1960 года.

«С тех пор она чуть-чуть идет вниз, а не вверх. Причем довольно заметно и во многих разных проявлениях. Это факт. Насколько ей удастся выправиться, как она выйдет из этой ситуации, этого я не знаю. Но у меня есть четкое ощущение, что Америка свой пик уже миновала», — считает Владимир Познер.

Он также сделал предположение, что в скором времени стране придется пройти через мучительный и тяжелый период, который будет длиться достаточно продолжительное время.

Невероятно запутанная ситуация с президентскими выборами грозит Соединенным Штатам серьезными проблемами. Об этом ранее заявил Познер, сравнив происходящие сегодня события с Гражданской войной, которая бушевала в стране в XIX веке. Об этом сообщает Infox.