Сюткин ответил на слухи о суррогатной матери

Москва, 12 ноября. Заслуженный артист РФ Валерий Сюткин опроверг слухи о появлении на свет его дочки при помощи суррогатной матери.

В интервью «Антенне-Телесемь» Суткин рассказал, что о рождении второго ребенка он с супругой начал задумываться лет пять назад. Когда выяснилось, что жена артиста Виола беременна, пара решила как можно меньше это обсуждать на публике, «чтобы не сглазить».

Сюткин даже не стал покупать заранее вещи для младенца. И тем более пара отказалась от модной на Западе вечеринки Baby Shower, когда друзьям сообщают пол будущего ребенка.

«Мне абсолютно безразличны выдвигаемые версии про суррогатную маму и прочее. Да думайте что хотите! Как шутят израильские юмористы: «Когда меня нет рядом, вы можете меня даже бить». Главное — то, что я сам знаю. У нас счастье», — заявил музыкант.

Ранее RT рассказал, как устроен рынок суррогатного материнства в России. Женщинам, принимающим участие в программе, предъявляются жесткие требования. К примеру, у них обязательно должны быть в прошлом самостоятельные успешные роды.