Хью Грант рассказал, как переболел коронавирусом

Лос-Анджелес, 12 ноября. Актер Хью Грант признался, что несколько месяцев назад он вместе с супругой переболел COVID-19. С заявлением артист выступил в интервью The Late Show.

Грант узнал о болезни лишь недавно, получив результаты теста на антитела. Оказалось, что они до сих пор остались у 60-летнего артиста.

Актер был взволнован резкой потерей обоняния, но не знал, что речь идет о симптоме коронавируса.

«Меня бросало в холодный пот, очень неловко. Затем мои глазные яблоки показались мне на три размера больше, чем нужно, и я почувствовал, что на моей груди сидит огромный человек. Харви Вайнштейн или кто-то еще», — пошутил Грант.

Актер признался, что был в отчаянии и нюхал все подряд, однако ничего не чувствовал.

«В итоге даже решил распылить духи жены прямо в лицо. Ослеп, но обоняние к тому моменту еще не вернулось», — рассказал Грант.

В среду вечером стало известно о заболевании актера Сергея Светлакова. С ухудшением состояния его доставили в одну из московских больниц, где после осмотра было принято решение направить актера в другую больницу, где лечение ориентировано на пациентов с коронавирусом.

Агент шоумена уточнил, что у Светлакова диагностировано небольшое повреждение легких и температура. Лечь в больницу артиста убедили врачи.