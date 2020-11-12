Людмила Артемьева из «Сватов» призналась в стеснительности

Москва, 12 ноября. Звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева призналась, что всегда была чрезмерно стеснительной. Переживаниями звезда поделилась в Instagram.

Актриса извинилась перед фанатами, которым отказывает в просьбе сфотографироваться. Артемьева отметила, что с самого детства была очень стеснительна, поэтому у нее почти нет архивных снимков.

«У меня осталось мало детских фотографий, а если и есть, то на них только моя нога, потому что как только я видела фотоаппарат, сразу удирала. Почему — объяснить, увы, невозможно», — сообщила Людмила Артемьева.

По словам психолога Анны Завгородневой, артист — это профессия. Чтобы стать актером достаточно уметь передавать переживания, а быть «суперкоммуникабельным человеком» не обязательно.

«Очень часто люди, тонко чувствующие чужие эмоции и понимающие их, умеющие их передавать, это люди закрытые. Нет ничего удивительного в том, что человек выходит на сцену и показывает переживания своего персонажа, но при этом не хочет общаться», — цитирует психолога Teleprogramma.pro.

Ранее народный артист РФ Юрий Стоянов рассказал о своих взаимоотношениях с Артемьевой, с которой они играют в сериале «Гости из прошлого». Актер с сожалением отметил, что сейчас они с Артемьевой редко встречаются. Последняя их совместная работа до «Гостей из прошлого» была на проекте «Один в один». Но он бы не отказался снова поработать с артисткой на одной площадке.