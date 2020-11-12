Валерий Сюткин без восторга оценил размер своей пенсии 

Москва, 12 ноября. Заслуженный артист РФ Валерий Сюткин признался, что не мыслит себя без работы, поскольку на пенсию он не сможет прокормить семью.

«По возрасту я имею уже право не работать, но даже не мыслю себе такого. В первую очередь это позволяет мне содержать семью на достойном уровне», — заявил музыкант в интервью «Антенне-Телесемь».

По словам 62-летнего Сюткина, он уже получает пенсию, однако ее величина «не произведет фурора». При этом музыкант добавил, что не собирается жаловаться, поскольку «это его страна».

«Я же не на Луне обитаю. Каждый день репетирую, летаю на самолетах, езжу на поездах, недосыпаю, и в этом нет никакого мегаподвига. Так живут многие», — отметил Сюткин.

Ранее российские звезды назвали размер своих пенсионных выплат. Большинство из них получают серьезные надбавки за звания народных или заслуженных артистов. В частности, Эммануил Виторган сообщил, что с надбавкой в 30 тыс. рублей его пенсия составляет около 50 тыс.

При этом в последнее время прокатилась волна возмущения артистов, жалующихся на безденежье из-за простоя во время действия ограничительных мер. В ответ на это известный журналист и музыкальный критик Сергей Соседов заявил в интервью ФАН, что российский шоу-бизнес сейчас находится в упадочном состоянии и без пандемии. По его мнению, звезды не имеют права озвучивать подобные жалобы в публичном пространстве, поскольку они «заработали уже на несколько жизней вперед».