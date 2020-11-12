Виторган рассказал, почему в первый год брака с Собчак отказался от съемок

Москва, 12 ноября. Актер Максим Виторган признался, что когда-то ему пришлось на время отказаться от съемок в кино из-за Ксении Собчак, с которой в то время он состоял в браке.

Речь идет о 2012-2013 годах, пояснил Виторган в интервью You-Tube-каналу «Георгий за кадром». По словам актера, тогда скандальная телеведущая отправилась на передовую массовых протестов и пыталась активно участвовать в политической жизни страны. Поэтому, чтобы не рисковать карьерой, актеру пришлось на время отказаться от участия в съемках.

«В том числе потому, что люди думали: «Ее убрали с телевидения, как там пойдет дальше? Мы снимем с ним кино, а дальше надо будет убрать…Лучше не брать», — поделился размышлениями артист.

Тем не менее Максим отметил, что в то время он все равно не подвергался какой-либо цензуре.

Напомним, что Ксения Собчак была замужем за Виторганом около семи лет. Однако неожиданно их брак распался. Сама ведущая заявила, что любила экс-супруга, в обратном случае, она бы не стала рожать от него сына. Собчак убеждена, что главной причиной развода стала разность в жизненных направлениях.