Кабмин обсудит выплаты семьям с детьми от трех до семи лет

Москва, 12 ноября. Правительство проведет в четверг заседание, на котором обсудит выделение субсидий на ежемесячные выплаты на детей и наделение тренеров статусом педагогов.

Ежемесячные выплаты, которые будут обсуждаться на заседании, положены семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Решение кабмина требуется, чтобы обеспечить их в полном объеме.

Кроме того рассмотреть планируется законопроект, по которому осуществляющие спортивную подготовку в качестве основной цели организации станут образовательными. Таким образом, участники спортивной подготовки станут педагогическими работниками и обучающимися.

Соответствующее поручение ранее давал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил кабмину включить тренеров в номенклатуру должностей педагогических работников.

Ранее эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков заявил, что в случае новых выплат 10 тысяч рублей семьям с детьми от трех до 16 лет придется сократить военные и государственные инвестиции. По его мнению, государство должно оказывать помощь тем семьям, чей совокупный доход не превышает сто тысяч рублей.