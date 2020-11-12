Штрафы за нарушение правил благоустройства станут едины во всех регионах РФ

Москва, 11 ноября. В новом КоАП должны быть прописаны единые санкции за нарушение правил благоустройства для всех регионов РФ, сообщила сенатор Ирина Рукавишникова.

В беседе с «Парламентской газетой» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Рукавишникова отметила, что важным вопросом в работе над текстом нового КоАП стало закрепление в нем норм об административной ответственности в области благоустройства. В регионах, по ее словам, в большинстве своем правонарушения в этой сфере «не фиксируются и не наказываются».

«Реальное подтверждение этой неэффективности — состояние наших улиц, дворов и иных общественных пространств», — подчеркнула сенатор.

По ее словам, в Совфеде поддерживают идею ввести в КоАП единые составы и санкции за совершение нарушений в сфере благоустройства для всех российских регионов. Сейчас в субъектах РФ действуют разные наказания за нарушения: в одном штраф может составлять 20 тыс. рублей, в другом — 500 тыс.

Исключения могут сделать только для Москвы и Петербурга, оставив им возможность увеличивать штрафы.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что минимальный размер штрафа в новом Кодексе об административных правонарушениях составит 500 рублей, передавал RT