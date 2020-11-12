Варнава удивила поклонников образом голого шута

Москва, 12 ноября. Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава предстала перед поклонниками в Instagram в необычном образе. Фото актрисы вызвало споры в комментариях.
На фото Варнава запечатлена полностью обнаженной в полумраке. На голове у звезды пышная прическа с кудрями. В подписи к посту она привела строчку из известной песни Аллы Пугачевой «Арлекино».
«Нужно быть смешным для всех», — говорится в подписи.
Поклонники считали посыл фотографии знаменитости и посочувствовали ей.
«Очень красивая, очень трогательная. Веселая, но не смешная. Смешные ваши сценки и роли. Вы всегда для меня красавица», — призналась подписчица.
«Для всех мил не будешь!», — согласилась поклонница.
«Зачем так пугать людей-то», — недоумевают в комментариях.
«Шут - состояние раненой души», — считает подписчик.
«Это не смешно, а очень красиво», — пишет пользователь.
Другим поклонникам понравился новый образ Варнавы.
«Как картина», — удивляется поклонница.
«Лесная нимфа», — сравнили в комментариях.
Образ Варнавы оценили и звезды в комментариях. Свое восхищение выразили Катя IOWA, Аглая Тарасова, Анна Седокова и другие знаменитости.