Новое платье Арзамасовой вызвало бурную реакцию среди поклонников

Москва, 12 ноября. Актриса, возлюбленная хореографа Ильи Авербуха Лиза Арзамасова опубликовала в своем Instagram новый снимок. На фото она похвасталась необычным платьем.

Снимок появился в аккаунте звезды «Папиных дочек» в среду. На нем Арзамасова снята за кулисами одного из мероприятий. При этом на девушке надето длинное белое платье в черный «горошек».

«Фото очень сильно — из сундука. Интересное композиционное решение», — подписала снимок актриса.

В комментариях многие из подписчиков отметили изящные изгибы фигуры Арзамасовой и ее чувство стиля.

«Хрупка, изящна — просто статуэтка», «Лиза, это шикарно, это явно ваша рабочая сторона, как говорится», «Какая красивая», «Какая ты утонченная и женственная», «Очень симпатично выглядишь в этом платье с туфлями», «Фото стильное , женственное, притягательное. Хороший ракурс. Побольше перебирайте «из сундука», там наверняка есть еще шедевры», — пишут подписчики Арзамасовой.

Напомним, ранее Арзамасова впервые показала совместные кадры со своим избранником, тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом. Знаменитость порадовала поклонников, опубликовав небольшой видеоролик в Instagram, где «папина дочка» катается со своим возлюбленным на коньках.