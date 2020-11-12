Штат Миссисипи готов отделиться от США после победы Байдена

Вашингтон, 12 ноября. Законодатель штата Миссисипи республиканец Прайс Уоллес выдвинул идею отделения штата от США после того, как демократ Джо Байден объявил себя победителем выборов президента.

Как сообщает The Washington Post, Уоллес заявил, что Миссисипи должна «преуспеть отдельно от Соединенных Штатов». Комментарий был написан в ответ на твит коллеги-представителя Республиканской партии Роберта Фостера, но вскоре удален.

Как отмечает издание, хотя небольшое число представителей Республиканской партии США поздравили демократа Байдена с победой на выборах, многие другие, в том числе большинство ведущих республиканцев штата, поддержали намерение действующего президента Дональда Трампа по оспариванию результатов голосования.

Верховный суд США 7 ноября после требования республиканцев постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, полученные по почте после дня выборов. Пять республиканцев от штата Миссисипи в Конгрессе США опубликовали совместное заявление, в котором предостерегли о существовании «нарушений при голосовании» по всей стране.

При этом Уоллес сделал гораздо более резкое заявление: штат Миссисипи должен просто покинуть Соединенные Штаты.

Все началось с обсуждения в Twitter Фостером, бывшим представителем штата Миссисипи и кандидата в губернаторы 2019 года, который в ответ на «победу» Байдена сказал, что необходимо подсчитать больше голосов, прежде чем завершать гонку.

«Большинство не правит, последнее слово остается за законом, вытекающим из Конституции, — писал Фостер, утверждая, что Соединенные Штаты являются конституционной республикой, а не демократией. — Демократы и их чирлидеры фейковых новостей скоро получат тяжелый урок гражданского права».

В Twitter Фостер заявил, что, в отличие от республиканцев, демократы откажутся принять результаты голосования за другую партию.

«Они восстают и сожгут свои города дотла, — написал Фостер в Twitter. — Я предпочитаю закон и порядок Банановой республике, поэтому, если до этого дойдет, пусть они бунтуют».

В этот момент свой комментарий оставил Уоллес, написав: «Нам нужно добиться успеха отдельно от Соединенных Штатов и создать свою страну».

Также в субботу Уоллес высмеял СМИ за то, что они поспешили отдать победу Байдену до окончательного подсчета голосов. Поскольку эти замечания вызвали осуждение в Интернете, Уоллес к началу среды закрыл свой аккаунт в Twitter.

Издание обращает внимание, что постановление Верховного суда США 1869 года запрещает штатам одностороннее отделение. Однако Уоллес является не первым, кто размышляет о такой возможности в последние годы. В 2009 году губернатор Техаса Рик Перри во время митинга заявил, что его штат обладает уникальной способностью отделиться от остальных. А в 2006 году отделиться от Штатов пыталась Аляска.