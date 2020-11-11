Тунис, 11 ноября. Участники ливийского диалога согласовали план по объединению органов власти африканской страны, сообщила и.о. спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс.

По ее словам, участники политического диалога согласовали дорожную карту объединения государственных органов страны. Предполагается, что выборы будут проведены в Ливии не более чем через 18 месяцев после начала переходного периода.

В Тунисе с 9 ноября проходят политические переговоры при поддержке ООН. Главной целью переговоров является создание конституционно-правовой основы для проведения всеобщих выборов в Ливии и согласование вопроса формирования единой ветви исполнительной власти.

Ранее в среду член Комитета обороны и национальной безопасности Палаты представителей Ливии Али Тикбали заявил, что переговоры в Тунисе могут провалиться из-за участия в них «Братьев-мусульман» (запрещенная в РФ террористическая организация). Он обратил внимание на тот факт, что 45 из 75 делегатов ливийского форума представляют интересы радикальных исламистов. В связи с этим встреча под эгидой ООН, скорее всего, завершится без каких-либо положительных результатов.

Тикбали также возмутил тот факт, что переговоры проходят в закрытом формате, что, по его мнению, это вызывает определенное недоверие.