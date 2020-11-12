Губернатор Флориды готов разрешить жителям стрелять в мародеров

Таллахасси, 11 ноября. Губернатор Флориды Рон Десантис разработал законопроект, который даст жителям право стрелять на поражение в мародеров.

Как сообщает New York Post, законопроект, предложенный Десантисом, расширяет список «насильственных преступлений» в соответствии с законом о самообороне Флориды. Теперь там появится пункт о возможности противодействия «прерыванию или ухудшению» бизнеса. Законопроект позволяет применить силу против мародерства, которое в проекте определяется как кража со взломом в пределах 500 футов (152,4

метра) участниками беспорядков.

Десантис также предлагает назвать блокировку дорожного движения во время протеста уголовным преступлением третьей степени и предложить неприкосновенность водителям, которые случайно убивают или ранят протестующих.

Некоторые статьи законопроекта ужесточают уголовные наказания для людей, участвующих в «насильственных или беспорядочных протестах».

Губернатор Флориды ранее уже обещал ввести «самые жесткие законы в поддержку правоохранительных органов для борьбы с беспорядками и грабежами в стране», несмотря на то, что штат не был центром массовых протестов.

Документ вызвал неоднозначную реакцию. В частности, Дениз Джорджес, бывший прокурор округа Майами-Дейд, заявила, что законопроект «позволяет линчевателям оправдывать свои действия». Экс-прокурор Майами-Дейд Обри Уэбб выразил мнение, что проект имеет слишком расплывчатые формулировки и может привести к смертям жителей после незначительных нарушений.

Волна массовых акций протеста прокатилась по США после гибели Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицейскими в Миннеаполисе. Американцев возмутило появившееся в Сети видео, на котором видно, как один из правоохранителей ставит колено на шею задержанного, несмотря на его просьбы.

Мирные протесты против расовой нетерпимости быстро переросли в неуправляемые беспорядки. Властям отдельных штатов пришлось привлекать Национальную гвардию. В некоторых местах протесты сопровождаются мародерством и погромами. Только в Миннеаполисе было повреждено более 220 зданий, ущерб оценивается в миллионы долларов.