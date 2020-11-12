Евгений Ткачук о съемках с Евгенией Брик: Получилось очень глубоко и тепло

Девятого ноября на экраны российского телевидения вышел сериал «Бомба» режиссера Валерия Тодоровского. Главные роли сыграли известные актеры Виктор Добронравов, Евгения Брик и Евгений Ткачук, который поделился с корреспондентом ФАН своими впечатлениями от съемок в сериале, а также рассказал о взаимоотношениях с коллегами по съемочной площадке.

Роль начинает жить сама по себе

— Расскажите о своей роли в сериале. Вы играете участника секретной миссии Михаила Рубина.

— Мне кажется, роль начинает жить сама по себе после того, как фильм выходит на экраны, и рассказать о моем персонаже зритель может гораздо больше. Если что-то получилось или не получилось — это остается всегда на совести артиста. При этом зрителю не всегда нужно это знать. У него свое мнение и свое впечатление, и не нужно, как мне кажется, портить его своими какими-то мыслями.

— С какими сложностями пришлось столкнуться во время съемок?

— Конечно, сложностей было много. В первую очередь, это погружение в такого рода материал. Знакомство с атомной физикой и пониманием того, как вообще она строилась. Это необъятные глыбы информации, которые очень сложно было осознать. Мы максимально погружались в тему, изучали книги, такие как «Атомный аврал», — поэтому самое сложное было понять, что это за необъятная сторона мира такая.

— Как вам работалось с Виктором Добронравовым?

— С Виктором нам отлично работается вместе — вот уже во второй картине. В первый раз нам посчастливилось поработать у Александра Велединского над картиной «Обитель», которая тоже, надеюсь, в этом году стартанет.

Конечно, и здесь, и в той картине я испытал большое актерское счастье, настоящее душевное наслаждение от работы с Виктором. Он прекрасный человек и большой артист. Две его роли, с которыми мне пришлось встретиться на площадке, — абсолютно уникальные, разноплановые, бесподобные. С удовольствием поработаю с ним еще.

Мы закрыты друг от друга

— Как вам актриса Евгения Брик? Вы ведь работали с ней впервые. Что можете о ней рассказать?

— У нее свой, альтернативный подход к работе. Так интересно за ней наблюдать! Она весь материал прогоняет и что-то добавляет. Это удивительно — смотреть, как она работает. Ну и по-партнерски очень тепло и глубоко получается. Когда мы играли совместные сцены, это всегда было очень пронзительно и чувственно.

— Продолжаете ли вы общаться с Евгенией вне работы, раз она так понравилась вам?

— Продолжаю, конечно, как только выдается случай. Но в наше время случай выдается все реже. Ведь мы закрыты друг от друга всем, чем только можно. И все же мы стараемся общаться хотя бы по телефону.

Ранее Евгений Ткачук рассказал ФАН, что Виктор Добронравов стал ему не только коллегой по работе, но и близким другом. Недавно Добронравов помог финансово конному театру «ВелесО» в Санкт-Петербурге, художественным руководителем является Ткачук.