Грызлов: Киев планирует не прекращать, а расширять войну в Донбассе

Минск, 11 ноября. Киев пытается устроить «ревизию Минских соглашений», чтобы уйти от ответственности, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

В среду состоялось очередное заседание контактной группы, на котором Киев должен был представить проект Плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Однако, по словам Грызлова, украинская сторона «представила совершенно иной проект».

«Представленные Украиной предложения полностью противоречат Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины. Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию Минских соглашений», — заявил он.

По словам Грызлова, представленный документ является очередной имитацией переговорного процесса.

«Украинские граждане имеют право знать, что киевская власть планирует не прекращать, а расширять военные действия в Донбассе, перейти от режима прекращения огня к новому витку силового противостояния», — подчеркнул глава российской делегации.

Политик добавил, что представители украинской делегации категорически отказались обсуждать какие-либо гарантии с их стороны по выполнению Плана действий. Как уточнил Грызлов, представленный Киевом документ подтверждает, что «никакого диалога с жителями Донбасса Киев вести не хочет, никаких прав жителей Донбасса Киев не признает и не гарантирует».

Гражданская война на востоке Украины началась в 2014 году после госпереворота в стране. Несогласные с политикой Киева регионы образовали Донецкую и Луганскую народные республики. Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске, которые приняли Минские соглашения.