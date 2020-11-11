Светлана Светличная обвинила родственников в покушении

Москва, 11 ноября. Звезда комедии «Бриллиантовая рука» заявила о покушении со стороны родственников, которые, по мнению актрисы, хотят завладеть ее жильем.

В шоу «Пусть говорят» на Первом канале 80-летняя артистка рассказала, что однажды ее выманили на улицу под предлогом интервью. Там на актрису упал огромный предмет, от чего Светличная потеряла сознание. Она уверена, что эпизод был намеренно подстроен.

Кроме того, звезда сообщила, что после визита внучки однажды обнаружила в квартире ртуть. Артистка восприняла это, как покушение.

В первую очередь Светличная подозревает родную внучку, которая якобы мечтает завладеть ее жилплощадью. В телефонном разговоре внучка Светланы Светличной объяснила, что у всех родственников артистки есть жилье, и они не претендуют на недвижимость звездной родственницы.

Однако эти доводы не убедили актрису.

«Пусть у нее будет пять квартир, шестая тоже не помешает. Ее можно продать. Молодой семье деньги никогда не помешают», — заявила Светличная.

Из-за недоверия к членам семьи актриса собирается завещать квартиру чужим людям.

Ранее артистка Галина Польских заявила, что психика Светланы Светличной надломилась после смерти младшего сына.