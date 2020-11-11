Клинцевич назвал причины закрытия торгпредств в Литве и на Украине

Россия закрывает торговые представительства в Литве и на Украине и вместе с тем открывает торгпредство в Сирии. Российский политик, бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал ФАН, почему Москва решила закрыть торгпредства в соседних странах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о ликвидации торгпредства в Киеве после того, как Кабмин Украины прекратил действие межправсоглашения с РФ о взаимном учреждении торговых представительств.

Решение закрыть торгпредство в Литве было принято на фоне падение товарооборота между странами на 32% в первой половине 2020 года и отсутствия перспектив расширения и диверсификации взаимной торговли. Однако до конца года у России появится торгпредство в Дамаске.

«Когда начнется товарооборот, тогда будет открыто и представительство. Если такого товарооборота нет, то нет и необходимости держать людей, которые ничего не могут делать, а только занимают место», — заявил Клинцевич.

По словам политика, закрытие торгпредства в Киеве — очередная глупость, которая навязана Украине извне. Украинские власти разрушали единственный надежный канал сотрудничества со своим большим и серьезным соседом. Это убийственное и крайне невыгодное Украине решение, уверен эксперт.

«Решение закрыть торгпредства на неперспективных направлениях и открыть на тех, где есть движение и перспективы, прежде всего в Сирии, правильное, очень прагматичное, политически выверенное и экономически выгодное», — заключил Клинцевич.

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