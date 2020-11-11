Агент рассказала ФАН о состоянии больного COVID-19 Светлакова

Москва, 11 ноября. У актера Сергея Светлакова диагностировано повреждение легких, сообщила агент шоумена ФАН.

Агент подтвердила, что артист госпитализирован в одну из столичных больниц с коронавирусной инфекцией.

«Есть небольшое повреждение легких и температура, врачи убедили лечь в больницу», — сообщила она ФАН.

О заболевании Светлакова стало известно вечером в среду. С ухудшением состояния его доставили в одну из московских больниц, где после осмотра было принято решение направить актера в другую больницу, где лечение ориентировано на пациентов с коронавирусом.