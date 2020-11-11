Вассерман объяснил, какая власть придет на смену Пашиняну в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян стремительно теряет власть: в этих условиях нетрудно угадать, кто придет ему на смену. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Ранее в столице Армении вспыхнули многочисленные акции протеста. Их участники требуют от Пашиняна уйти в отставку после того, как тот объявил о мирном соглашении, заключенном им с Азербайджаном и Россией (об окончании боев в Нагорном Карабахе). Представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что глава правительства будет отстранен от должности на внеочередном заседании Национального собрания — если, конечно, не решит сложить с себя полномочия самостоятельно. В ответ на это руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян пообещал «не дать преступным элементам захватить власть» и «применить все предусмотренные законом меры».

«Этот человек сказал то, что должен был сказать по долгу службы: хорош бы он был, если бы без санкции премьера отрекся от него, — заявил Вассерман. — А вот самому Пашиняну следует уже увольняться: все, что он мог выполнить из заказа Джорджа Сороса, он уже выполнил. Дальше «сливать» Армению ее народ ему уже не позволит. Как именно не позволит – это уже другой вопрос. Возможны варианты».

Политолог убежден, что у главы правительства есть два пути ухода с поста: «за океан» и «в могилу». По его мнению, второй вариант более вероятен: ведь у «соросят» много секретов, и те из них, что рискуют попасться, обычно до суда не доживают.

Интеллектуал считает, что премьеру не спрятаться от народного недовольства: он напомнил, что для свержения предыдущего армянского правительства под руководством Сержа Саргсяна потребовалось «всего лишь пара тысяч массовки», которая создала «красивую картинку на телевидении».

Насчет возможного применения насилия Пашиняном для удержания своей власти собеседник ФАН высказался неопределенно, заметив, что тот, «конечно попытается».

«Однако я не знаю, сколько народа в силовых структурах будет его поддерживать после того как он так позорно «слил» многих из них, — признался Вассерман. — Ведь он убрал четырех человек из руководства служб безопасности, а также большую часть генералов, имевших опыт боевых действий против Азербайджана. Кроме того, он избавился от практически всех политиков с подобным бэкграундом и насадил вместо них черт знает кого. В таких условиях я очень сомневаюсь, что кто-то из армянских силовиков будет продолжать исполнять его приказания».

Политолог убежден, что, когда Армения «избавится» от Пашиняна. На его место придут как раз те, кого он все эти годы старательно «зачищал» из властных структур страны: сторонники бывшего премьера Саргсяна.