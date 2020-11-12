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Целебные звуки во сне и наяву: эксперт рассказала, как лечить болезни и гармонизировать жизнь с помощью «музыки мозга»

Музыка способна не только дарить наслаждение, но и исцелять

Согласно древнегреческим рукописям, музыка в давние времена воспринималась как наиболее действенное оружие, так как ритм и гармония легко проникают в самые сокровенные глубины души человека. С музыкой мы можем радоваться, огорчаться, любить и мечтать. С ней же можно снимать напряжение, развивать способности и интеллект и оздоровляться, в том числе во время сна. Между тем разные виды музыки, со всей очевидностью, оказывают и разное воздействие на нервную систему и мозг человека. Не случайно ведущие сомнологи России и США разработали метод, который основан на прослушивании музыки, созданной на базе «персональной» электрической активности головного мозга человека.

При полном отсутствии каких-либо негативных побочных эффектов и осложнений целебные звукосочетания обладали выраженным и стойким положительным эффектом, а также гармонично сочетались с другими методиками, как лекарственными, так и немедикаментозными.

Все это и многое другое вывело «музыку мозга», равно как и музыку в целом, на одну из главенствующих позиций не только с точки зрения релаксации, но и с позиции терапии некоторых весьма серьезных заболеваний.

Вместе с руководителем Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врачом-сомнологом, врачом функциональной диагностики высшей категории Центра неврологии, вертебрологии и психосоматики КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне Татьяной Сурненковой поговорим о позитивном влиянии музыки на нашу мозговую активность во время сна и бодрствования.

История возникновения и развития музыкотерапии

В сомнологии, равно как и в обычной жизнедеятельности, под музыкой принято понимать не только ритмически выстроенные звуки, которые меняются по громкости, тембру и частоте, но и особое искусство организовать звуки в гармоничный паттерн, способный вызвать у слушателя приятные чувства. О том, что, помимо эстетического наслаждения, музыка способна давать определенные посылы нервной системе человека, известно с незапамятных времен, и, конечно же, данный факт вызывает огромный интерес исследователей во всем мире.

Общеизвестно, например, что пифагорейцы использовали специальные мелодии для того, чтобы погасить такие разрушительные эмоции, как гнев и ярость. Они же проводили занятия математикой, которые сопровождались музыкальным фоном, так как заметили благотворное влияние гармоничных звуков на интеллект.

В III веке до нашей эры в древней Парфянской империи был организован особый музыкально-медицинский центр: музыку в нем использовали для лечения пациентов от сердечных волнений и тоски.

Издавна использовали музыкотерапию и на Руси — преимущественно для врачевания головной боли и заболеваний суставов, а также для устранения сглаза и порчи. Для этого применялся звон колоколов, который, согласно исследованиям современных ученых, обладает особым ультразвуковым и резонансным излучением, одномоментно уничтожающим львиную долю известных вирусов, а также возбудителей множества смертельно опасных заболеваний.

Мелодичные звуки благотворно влияют на настроение и интеллект

Впрочем, первые исследования относительно влияния музыки на мозг были проведены только в XIX веке. Влияние музыки на людей оценивали различными методами. К примеру, именно в те годы впервые было описано нарушение восприятия музыки — амузия — у больного с инсультом. Вначале анализу подвергались подобные нарушения у людей с поражениями головного мозга из-за абсцессов, опухолей и т. д. В дальнейшем к этому была подключена идея «черного ящика»: при прослушивании музыкальных произведений у человека замеряли артериальное давление, частоту дыхания и сердечных сокращений, энцефалограмму (ЭЭГ) и т. д.

Как именно музыка оказывает воздействие на мозг?

«Вне зависимости от возраста человека и его культурного развития, области головного мозга, которые служат для обрабатывания музыки, размещены анатомически в одинаковой области, — рассказывает Татьяна Сурненкова. — Исследование способности мозга к обрабатыванию и производству музыкальной информации все еще остается довольно непростой задачей, так как при этом следует учитывать множество разных ситуаций — пассивное или активное прослушивание музыки, слушание музыки профессионально подготовленным человеком или непрофессионалом, прослушивание абсолютно нового либо же знакомого музыкального произведения, наличие или отсутствие в музыкальном материале пения, элементов дисгармонии и так далее».

В общем и целом восприятие музыки является немного различным у правшей и левшей: обработка и создание музыки у них зависят главным образом от правого и левого полушарий головного мозга соответственно. Однако чем больше человек анализирует прослушиваемое, тем больше в данный процесс вовлекаются оба полушария.

Существенным образом музыка влияет на характер электрической активности человеческого мозга. Причем изменения, которые она провоцирует, во многом находятся в зависимости от того, кто считывает музыкальную информацию — любитель или профессионал. Если слушатель — профессиональный музыкант, то данный процесс приводит к тому, что электроэнцефалограмма меняется в правом полушарии. Что же касается «немузыкантов» — у них измерения происходят в левом полушарии. При этом наиболее явные сдвиги происходят в промежутке значений от 18 до 24 Гц и от 13 до 18 Гц соответственно. Это свидетельствует о том, что для музыкально образованных людей характерна особая стратегия организации мозговой деятельности в ходе прослушивания музыкального материала, что позволяет сделать вывод о том, что мозговая активация является у них более выраженной.

Как влияют на мозговую активность и здоровье человека различные музыкальные стили и настроения?

Исследования позволили сделать вывод, что на характер звучащей музыки определенным образом реагируют даже младенцы, находящиеся в утробе матери. Что и говорить о взрослых людях. Так, например, при исследовании влияния музыки в стиле диско на центральную нервную систему выяснилось, что преображения ЭЭГ у отдельных поклонников дискотек сопоставимы с теми, что происходят под действием антидепрессантов.

Если музыка негромкая и мелодичная, то ритмы ЭЭГ при ее прослушивании снижаются, в то время как четкая, ритмичная и энергичная мелодия, наделенная умеренной громкостью и темпом, наоборот, приводит к увеличению данного показателя.

«Музыкальные композиции, сыгранные в мажоре, учащают частоту сердечных сокращений, а также повышают артериальное давление, тонус мышц и температуру поверхности кожи, — продолжает наш эксперт. — При этом минорная музыка действует на слушателя с точностью до наоборот. Также можно сказать, что мелодии, которые доставляют радость человеку, в отличие от раздражающей музыки, благоприятствуют замедлению пульса, расширению сосудов и нормализации артериального давления. Это позволяет использовать подобные мелодии в том числе и в качестве успокаивающей музыки для сна детям и взрослым».

Также стоит сказать о том, что музыка оказывает влияние не только на центральную нервную систему. Например, маршевая музыка повышает мышечную работоспособность, а ряд симфонических произведений может менять кислотность желудочного сока и содержание гормонов в крови.

Избирательность воздействия музыки на человека обусловлена не только ее характером и настроением, но и инструментом, на котором она исполняется. К примеру, для того, чтобы успокоиться, следует выбирать преимущественно скрипичные или фортепианные произведения. А вот звуки кларнета, например, нормализуют работу сердечно-сосудистой системы и благотворно воздействуют на кровообращение.

Влияние, которое музыка оказывает на мозг и развитие интеллекта, находится в прямой зависимости от возраста человека и отношений в семье и во многом позволяет ему восполнить те или иные пробелы в удовлетворении текущих потребностей. Не случайно, например, отсутствие должного родительского внимания, понимания и заботы в подростковом возрасте приводит ребенка в рок-музыку. Специфические композиции в данном стиле оказывают общее тонизирующее воздействие на организм, поэтому подростку кажется, что рок помогает ему лучше развиваться и самовыражаться. Кроме того, популярные агрессивные музыкальные треки в духе рэпа, металла и т. д. многие представители молодежи расценивают как символ противопоставления себя социуму и окружающему миру.

Подростки часто думают, что рок-музыка помогает им самовыражаться

Может ли музыка, наоборот, негативно воздействовать на человека?

Конечно же, каждый из нас наделен персональными культурными пристрастиями, и слушание любимых произведений, в особенности связанных с приятными воспоминаниями и жизненными моментами, способно вызвать высокую степень удовольствия, сопровождающегося легкой дрожью, мурашками и т. д. Исследования показали, что данные ощущения во многом сродни реакции человека на наркотические средства, поэтому музыкальные децибелы и наркотики могут взаимно усиливать свое действие, оказывая тем самым токсическое влияние на головной мозг. А тот же рок или металл, например, может, вдохновляя одних людей, других погружать в депрессивное состояние.

«Все индивидуально, поэтому разные музыкальные стили оказывают разное влияние на психику и здоровье, — говорит Татьяна Сурненкова. — Например, далеко не во всех случаях людям в плохом настроении рекомендуется к прослушиванию мажорная классика или другие бодрящие произведения, так как диссонанс между собственным настроением и «энергией» музыки может привести к еще более глубокому депрессивному состоянию. А вот минорные произведения во многих случаях могут, наоборот, улучшить ситуацию, так как создают ощущение того, что музыка поддерживает вас, «сопереживает».

Существует ли специальная музыка для здорового сна и бодрствования и каков алгоритм ее написания?

В 1991 году доктором медицинских наук, профессором Яковом Левиным и его коллегами был разработан метод лечения нарушений сна, тревожно-депрессивных расстройств, а также хронического стресса. Данный метод базируется на прослушивании музыки, которая сформирована путем преобразования электроэнцефалограммы пациента в звуковые файлы, созданные на базе специального компьютерного алгоритма, — энцефалофония, или «музыка мозга». Лечебную музыку для мозга создают таким образом: на голову человека накладывают электроды, а затем на протяжении пяти минут производят запись ЭЭГ на специальном оборудовании. Во время записи пациент расслаблен, лежит с закрытыми глазами, но при этом бодрствует. Также выполняется небольшое психологическое тестирование особенностей личности и качества сна человека.

Правильная музыка способствует глубокому, спокойному сну

Стиль и ритмические колебания музыки для крепкого сна и релаксации у различных людей отличаются: у некоторых «музыка мозга» похожа на произведения Скрябина или Шнитке, у других — на симфонии Моцарта. Но так или иначе, в основе ее оздоравливающего действия лежит сочетание уже упомянутой резонансной терапии, биологической обратной связи и музыкотерапии. Мозг человека распознаёт «собственные» колебания, благодаря чему существенно улучшается его функциональное состояние. Эффект основывается главным образом на высоко персонализированных музыкальных частотах и специфике звучания. В ходе формирования «музыки мозга» ведущим инструментом было назначено фортепиано — инструмент, в наибольшей степени совершенный и уникальный. Существуют сведения, что сам его звук, как уже было сказано, приводит психику в гармонию и понижает уровень стрессовых гормонов.

Фортепиано считается уникальным и наиболее совершенным инструментом«Музыка мозга», как ничто иное, благотворно воздействует на образование свежих нейронных связей, тем самым поддерживая уникальную функцию нейропластичности. Благодаря «музыке мозга» нейроны корректируют свою деятельность, отвечая на перемены в окружающей среде, и подстраиваются под них.

Насколько выражен эффект «музыки мозга»?

«Тот факт, что «музыка для мозга» и эффективна, и безопасна, доказан не только субъективными ощущениями разных людей, но и многочисленными исследованиями, выполненными по мировым стандартам и с участием ключевых специалистов из России, Европы и США, — сообщает Татьяна Сурненкова. — «Музыка мозга» оптимизирует качество сна, снижает уровень тревоги и депрессии, служит дополнительным способом отвлечься от проблем, переключить внимание, трезво анализировать жизненные ситуации и закреплять новый позитивный опыт. Эта музыка никогда не надоест, ее почти нереально запомнить. Поэтому это идеальный «тренажер» для мозга. И идеальное «лекарство», поскольку «срок годности» ее практически не ограничен. Она не вызывает привыкания и, как уже было сказано, не имеет побочных эффектов, в отличие от большинства лекарственных препаратов».

Как реагируют на «музыку мозга» здоровые люди?

Пока здоровый человек не переживает негативных моментов и волнений и живет полноценной жизнью, в «музыке мозга» он не нуждается: для того, чтобы привести себя в еще более гармоничное состояние, ему достаточно лишь время от времени прослушивать любимые музыкальные композиции. Однако при возникновении стрессовых ситуаций, которые так или иначе происходят с людьми, данная методика может оказать эффективное корригирующее воздействие.

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