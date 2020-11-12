Согласно древнегреческим рукописям, музыка в давние времена воспринималась как наиболее действенное оружие, так как ритм и гармония легко проникают в самые сокровенные глубины души человека. С музыкой мы можем радоваться, огорчаться, любить и мечтать. С ней же можно снимать напряжение, развивать способности и интеллект и оздоровляться, в том числе во время сна. Между тем разные виды музыки, со всей очевидностью, оказывают и разное воздействие на нервную систему и мозг человека. Не случайно ведущие сомнологи России и США разработали метод, который основан на прослушивании музыки, созданной на базе «персональной» электрической активности головного мозга человека.

При полном отсутствии каких-либо негативных побочных эффектов и осложнений целебные звукосочетания обладали выраженным и стойким положительным эффектом, а также гармонично сочетались с другими методиками, как лекарственными, так и немедикаментозными.

Все это и многое другое вывело «музыку мозга», равно как и музыку в целом, на одну из главенствующих позиций не только с точки зрения релаксации, но и с позиции терапии некоторых весьма серьезных заболеваний.

Вместе с руководителем Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врачом-сомнологом, врачом функциональной диагностики высшей категории Центра неврологии, вертебрологии и психосоматики КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне Татьяной Сурненковой поговорим о позитивном влиянии музыки на нашу мозговую активность во время сна и бодрствования.

История возникновения и развития музыкотерапии

В сомнологии, равно как и в обычной жизнедеятельности, под музыкой принято понимать не только ритмически выстроенные звуки, которые меняются по громкости, тембру и частоте, но и особое искусство организовать звуки в гармоничный паттерн, способный вызвать у слушателя приятные чувства. О том, что, помимо эстетического наслаждения, музыка способна давать определенные посылы нервной системе человека, известно с незапамятных времен, и, конечно же, данный факт вызывает огромный интерес исследователей во всем мире.

Общеизвестно, например, что пифагорейцы использовали специальные мелодии для того, чтобы погасить такие разрушительные эмоции, как гнев и ярость. Они же проводили занятия математикой, которые сопровождались музыкальным фоном, так как заметили благотворное влияние гармоничных звуков на интеллект.

В III веке до нашей эры в древней Парфянской империи был организован особый музыкально-медицинский центр: музыку в нем использовали для лечения пациентов от сердечных волнений и тоски.

Издавна использовали музыкотерапию и на Руси — преимущественно для врачевания головной боли и заболеваний суставов, а также для устранения сглаза и порчи. Для этого применялся звон колоколов, который, согласно исследованиям современных ученых, обладает особым ультразвуковым и резонансным излучением, одномоментно уничтожающим львиную долю известных вирусов, а также возбудителей множества смертельно опасных заболеваний.

Впрочем, первые исследования относительно влияния музыки на мозг были проведены только в XIX веке. Влияние музыки на людей оценивали различными методами. К примеру, именно в те годы впервые было описано нарушение восприятия музыки — амузия — у больного с инсультом. Вначале анализу подвергались подобные нарушения у людей с поражениями головного мозга из-за абсцессов, опухолей и т. д. В дальнейшем к этому была подключена идея «черного ящика»: при прослушивании музыкальных произведений у человека замеряли артериальное давление, частоту дыхания и сердечных сокращений, энцефалограмму (ЭЭГ) и т. д.

Как именно музыка оказывает воздействие на мозг?

«Вне зависимости от возраста человека и его культурного развития, области головного мозга, которые служат для обрабатывания музыки, размещены анатомически в одинаковой области, — рассказывает Татьяна Сурненкова. — Исследование способности мозга к обрабатыванию и производству музыкальной информации все еще остается довольно непростой задачей, так как при этом следует учитывать множество разных ситуаций — пассивное или активное прослушивание музыки, слушание музыки профессионально подготовленным человеком или непрофессионалом, прослушивание абсолютно нового либо же знакомого музыкального произведения, наличие или отсутствие в музыкальном материале пения, элементов дисгармонии и так далее».

В общем и целом восприятие музыки является немного различным у правшей и левшей: обработка и создание музыки у них зависят главным образом от правого и левого полушарий головного мозга соответственно. Однако чем больше человек анализирует прослушиваемое, тем больше в данный процесс вовлекаются оба полушария.

Существенным образом музыка влияет на характер электрической активности человеческого мозга. Причем изменения, которые она провоцирует, во многом находятся в зависимости от того, кто считывает музыкальную информацию — любитель или профессионал. Если слушатель — профессиональный музыкант, то данный процесс приводит к тому, что электроэнцефалограмма меняется в правом полушарии. Что же касается «немузыкантов» — у них измерения происходят в левом полушарии. При этом наиболее явные сдвиги происходят в промежутке значений от 18 до 24 Гц и от 13 до 18 Гц соответственно. Это свидетельствует о том, что для музыкально образованных людей характерна особая стратегия организации мозговой деятельности в ходе прослушивания музыкального материала, что позволяет сделать вывод о том, что мозговая активация является у них более выраженной.

Как влияют на мозговую активность и здоровье человека различные музыкальные стили и настроения?

Исследования позволили сделать вывод, что на характер звучащей музыки определенным образом реагируют даже младенцы, находящиеся в утробе матери. Что и говорить о взрослых людях. Так, например, при исследовании влияния музыки в стиле диско на центральную нервную систему выяснилось, что преображения ЭЭГ у отдельных поклонников дискотек сопоставимы с теми, что происходят под действием антидепрессантов.

Если музыка негромкая и мелодичная, то ритмы ЭЭГ при ее прослушивании снижаются, в то время как четкая, ритмичная и энергичная мелодия, наделенная умеренной громкостью и темпом, наоборот, приводит к увеличению данного показателя.

«Музыкальные композиции, сыгранные в мажоре, учащают частоту сердечных сокращений, а также повышают артериальное давление, тонус мышц и температуру поверхности кожи, — продолжает наш эксперт. — При этом минорная музыка действует на слушателя с точностью до наоборот. Также можно сказать, что мелодии, которые доставляют радость человеку, в отличие от раздражающей музыки, благоприятствуют замедлению пульса, расширению сосудов и нормализации артериального давления. Это позволяет использовать подобные мелодии в том числе и в качестве успокаивающей музыки для сна детям и взрослым».

Также стоит сказать о том, что музыка оказывает влияние не только на центральную нервную систему. Например, маршевая музыка повышает мышечную работоспособность, а ряд симфонических произведений может менять кислотность желудочного сока и содержание гормонов в крови.

Избирательность воздействия музыки на человека обусловлена не только ее характером и настроением, но и инструментом, на котором она исполняется. К примеру, для того, чтобы успокоиться, следует выбирать преимущественно скрипичные или фортепианные произведения. А вот звуки кларнета, например, нормализуют работу сердечно-сосудистой системы и благотворно воздействуют на кровообращение.

Влияние, которое музыка оказывает на мозг и развитие интеллекта, находится в прямой зависимости от возраста человека и отношений в семье и во многом позволяет ему восполнить те или иные пробелы в удовлетворении текущих потребностей. Не случайно, например, отсутствие должного родительского внимания, понимания и заботы в подростковом возрасте приводит ребенка в рок-музыку. Специфические композиции в данном стиле оказывают общее тонизирующее воздействие на организм, поэтому подростку кажется, что рок помогает ему лучше развиваться и самовыражаться. Кроме того, популярные агрессивные музыкальные треки в духе рэпа, металла и т. д. многие представители молодежи расценивают как символ противопоставления себя социуму и окружающему миру.

Может ли музыка, наоборот, негативно воздействовать на человека?

Конечно же, каждый из нас наделен персональными культурными пристрастиями, и слушание любимых произведений, в особенности связанных с приятными воспоминаниями и жизненными моментами, способно вызвать высокую степень удовольствия, сопровождающегося легкой дрожью, мурашками и т. д. Исследования показали, что данные ощущения во многом сродни реакции человека на наркотические средства, поэтому музыкальные децибелы и наркотики могут взаимно усиливать свое действие, оказывая тем самым токсическое влияние на головной мозг. А тот же рок или металл, например, может, вдохновляя одних людей, других погружать в депрессивное состояние.

«Все индивидуально, поэтому разные музыкальные стили оказывают разное влияние на психику и здоровье, — говорит Татьяна Сурненкова. — Например, далеко не во всех случаях людям в плохом настроении рекомендуется к прослушиванию мажорная классика или другие бодрящие произведения, так как диссонанс между собственным настроением и «энергией» музыки может привести к еще более глубокому депрессивному состоянию. А вот минорные произведения во многих случаях могут, наоборот, улучшить ситуацию, так как создают ощущение того, что музыка поддерживает вас, «сопереживает».

Существует ли специальная музыка для здорового сна и бодрствования и каков алгоритм ее написания?

В 1991 году доктором медицинских наук, профессором Яковом Левиным и его коллегами был разработан метод лечения нарушений сна, тревожно-депрессивных расстройств, а также хронического стресса. Данный метод базируется на прослушивании музыки, которая сформирована путем преобразования электроэнцефалограммы пациента в звуковые файлы, созданные на базе специального компьютерного алгоритма, — энцефалофония, или «музыка мозга». Лечебную музыку для мозга создают таким образом: на голову человека накладывают электроды, а затем на протяжении пяти минут производят запись ЭЭГ на специальном оборудовании. Во время записи пациент расслаблен, лежит с закрытыми глазами, но при этом бодрствует. Также выполняется небольшое психологическое тестирование особенностей личности и качества сна человека.

Стиль и ритмические колебания музыки для крепкого сна и релаксации у различных людей отличаются: у некоторых «музыка мозга» похожа на произведения Скрябина или Шнитке, у других — на симфонии Моцарта. Но так или иначе, в основе ее оздоравливающего действия лежит сочетание уже упомянутой резонансной терапии, биологической обратной связи и музыкотерапии. Мозг человека распознаёт «собственные» колебания, благодаря чему существенно улучшается его функциональное состояние. Эффект основывается главным образом на высоко персонализированных музыкальных частотах и специфике звучания. В ходе формирования «музыки мозга» ведущим инструментом было назначено фортепиано — инструмент, в наибольшей степени совершенный и уникальный. Существуют сведения, что сам его звук, как уже было сказано, приводит психику в гармонию и понижает уровень стрессовых гормонов.

«Музыка мозга», как ничто иное, благотворно воздействует на образование свежих нейронных связей, тем самым поддерживая уникальную функцию нейропластичности. Благодаря «музыке мозга» нейроны корректируют свою деятельность, отвечая на перемены в окружающей среде, и подстраиваются под них.

Насколько выражен эффект «музыки мозга»?

«Тот факт, что «музыка для мозга» и эффективна, и безопасна, доказан не только субъективными ощущениями разных людей, но и многочисленными исследованиями, выполненными по мировым стандартам и с участием ключевых специалистов из России, Европы и США, — сообщает Татьяна Сурненкова. — «Музыка мозга» оптимизирует качество сна, снижает уровень тревоги и депрессии, служит дополнительным способом отвлечься от проблем, переключить внимание, трезво анализировать жизненные ситуации и закреплять новый позитивный опыт. Эта музыка никогда не надоест, ее почти нереально запомнить. Поэтому это идеальный «тренажер» для мозга. И идеальное «лекарство», поскольку «срок годности» ее практически не ограничен. Она не вызывает привыкания и, как уже было сказано, не имеет побочных эффектов, в отличие от большинства лекарственных препаратов».

Как реагируют на «музыку мозга» здоровые люди?

Пока здоровый человек не переживает негативных моментов и волнений и живет полноценной жизнью, в «музыке мозга» он не нуждается: для того, чтобы привести себя в еще более гармоничное состояние, ему достаточно лишь время от времени прослушивать любимые музыкальные композиции. Однако при возникновении стрессовых ситуаций, которые так или иначе происходят с людьми, данная методика может оказать эффективное корригирующее воздействие.