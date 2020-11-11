Светлаков заразился коронавирусом

Москва, 11 ноября. Российский шоумен и актер Сергей Светлаков оказался заражен коронавирусной инфекцией. По информации СМИ, артист госпитализирован в одну из столичных больниц.

О заражении Светлакова стало известно вечером в среду, 11 ноября. По предварительной информации, шоумен был доставлен в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. После осмотра было принято решение о госпитализации актера в другую больницу, где условия лечения более ориентированы на пациентов с коронавирусом.

По информации BAZA, состояние Светлакова на данный момент неизвестно. Томография показала, что у актера наблюдается поражение легких.

Напомним, ранее народный артист РФ, актер Иван Краско, недавно переболевший коронавирусом, подозревает, что перенес микроинсульт. Последние две недели 90-летний артист театра и кино Иван Краско проходил амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции нового типа.