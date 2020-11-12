Американист указал, чего стоит опасаться России в случае развала США

Дезинтеграционные процессы внутри США могут привести не только к развалу Америки, но и к возрастанию напряженности во всем мире. Таким мнением с ФАН поделился политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Несмотря на то, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден фактически объявил себя новым лидером страны, многие американцы поддержали намерение главы Америки Дональда Трампа оспорить итоги голосования в суде. Кроме того, Верховный суд США после требования Республиканской партии постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, полученные по почте после дня выборов. Пять республиканцев от штата Миссисипи в Конгрессе США опубликовали совместное заявление, в котором предупредили о существовании «нарушений при голосовании» по всей стране.

Помимо этого, как заявляет издание The Washington Post, законодатель штата Миссисипи, республиканец Прайс Уоллес заявил о готовности региона выйти из состава США. Таким мнением он поделился с бывшим представителем штата Миссисипи и кандидата в губернаторы 2019 года Робертом Фостером на своей странице в Twitter. А вот Фостер заявил, что Соединенные Штаты являются конституционной республикой, а не демократической, поэтому назвать имя будущего президента имеет право лишь суд. Однако, как уверяет политик, демократы откажутся принять победу Трампа, поэтому начнут «сжигать свои города».

«Они восстают, и сожгут свои города дотла. Я предпочитаю закон и порядок Банановой республике, поэтому, если до этого дойдет, пусть они бунтуют», — написал Фостер в Сети.

В этот момент свой комментарий оставил Уоллес. Законодатель штата Миссисипи написал: «Нам нужно добиться успеха отдельно от Соединенных Штатов и создать свою страну».

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с политологом-американистом Рафаэлем Ордуханяном, чтобы узнать о том, почему в США начали появляться сепаратистские настроения. По его словам, в Америке уже около 20–30 лет активно идут дезинтеграционные процессы.

«Мы помним, что о своем отсоединении от США в свое время говорили и Калифорния, и Техас, и Монтана, и Аляска. В этом ничего нового нет. Однако так называемые президентские выборы в США подстегнули эти процессы и обнажили их для всего мира. В целом это кризис самой идеи Соединенных Штатов. Заявление законодателя Миссисипи — показатель политической ситуации, которую сегодня можно наблюдать в США», — рассказал он.

По словам эксперта, сегодня в США можно наблюдать фактическое продолжение гражданской войны, потому что одна часть общества противостоит другой. А вот президентские выборы в США вывели данное противостояние на новый уровень.

«Заявление законодателя Миссисипи — фактически часть гражданской войны. Мы видим, что Трамп не сдается, что расколоты общество и политическая элита. Кроме того, продолжается противостояние между различными этническими группами граждан США. Беда в том, что это уже рутинный процесс внутри американского общества. Пока рано говорить, что из этого выйдет. Это как рассуждать о том, что останется после извержения вулкана, кто выживет после землетрясения?» — задался вопросом эксперт.

Ордуханян считает, что Соединенные Штаты будут искать выход из политического кризиса вне государства. Американист заявил, что Вашингтон может создать очаги напряженности в различных странах мира.

«Сегодня, к глубокому сожалению, подтверждается прогноз, что Америка будет решать свои внутренние проблемы за счет внешнего фактора. США будут выносить проблемы за пределы своих границ. Это очень опасно. Россия должна быть бдительна, учитывая неспокойную ситуацию у наших границ. Я думаю, что события в Нагорном Карабахе, Белоруссии, Средней Азии обусловлены дезинтеграционными процессами, происходящими в США», — резюмировал Ордуханян.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, то губернатор Флориды может разрешить жителям стрелять в мародеров.