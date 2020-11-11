Глава «Союза армян России» предложил создать «Комитет по спасению армянского народа»

10 ноября Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. Согласно договоренностям, все взятые азербайджанскими ВС территории остаются за Баку. Москва будет осуществлять миротворческую деятельность. Стороны обменяются военнопленными и телами убитых. Также Азербайджану отходят Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Ситуацию в эксклюзивном интервью РИА ФАН прокомментировал бизнесмен, президент «Союза армян России» Ара Абрамян.

Странный документ

— Что касается остановки боевых действий, то любой мир лучше войны. Каждая секунда мира - это спасение сотен жизней. Однако Пашинян подписал очень непонятный документ. Такое впечатление, что он не изучил его, прежде чем подписать. Что будет с карабахцами? Где гарантия безопасности? Миротворцы сегодня есть, а завтра их нет. Власть меняется, интересы тоже. И что дальше? Какой будет статус у Карабаха? По условиям соглашений, армяне оказываются в окружении, да еще и без армянских войск. Получается, мы отправляем людей на явную смерть? Нам нужны гарантии безопасности, потому что мы не верим ни Азербайджану, ни Турции!

Армения была не готова

— Далее, если этому суждено было случиться, почему не подписал в первые дни войны? Разве Пашинян не знал о состоянии армии? Обязательно надо было, чтобы тысячи людей погибли? Руководитель должен видеть будущее. У того, кто живет прошлым, будущего нет. У Пашиняна не получилось стать отцом народа, не получилось организовать во время войны единое командование, слаженное снабжение армии. Никаких реальных дел. Только популизм и беспомощность.

Теперь вместо того, чтобы предложить выход из ситуации, Пашинян начинает обвинять других, запугивать людей, задерживать. Сколько лет мы говорим о том, что Азербайджан закупает оружие у России, Турции, Израиля, Белоруссии, Словении и так далее. Вся диаспора была на ушах. А чем в это время занималось руководство страны? Почему не готовились к войне?

Мне так жаль наших солдат. Жаль семьи, потерявшие детей, братьев, отцов. Жаль свой народ, который надо лечить от бушующего коронавируса. Нужны лекарства, нужны идеи, нужна инициатива. Я считаю, что необходимо срочно создать «Комитет по спасению армянского народа».

О Комитете

— В него должны войти ведущие эксперты как из Армении, так и из диаспоры. Руководить им должен человек, который сможет объединить весь армянский народ: Армению, Арцах и диаспору. Человек, которому доверяют. Не Кочарян, не Саргсян, не Тер-Петросян. Они уже были у власти и сделали то, что сделали. Это в прошлом.

Этот комитет должен быть над внутриполитическими разборками, он должен объединять и примирять, объявив амнистию во имя Армении, Арцаха и всего нашего армянского народа.

Задачи комитета: решить Карабахский вопрос, обустроить беженцев, обеспечить их безопасность, оказать помощь солдатам (медпомощь, финансовая помощь, создание рабочих мест), помощь семьям погибших. Заняться экономикой Армении, коронавирусом. Комитет должен разработать четкий план развития страны, укрепление армии и обороноспособности.