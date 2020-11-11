Ученые назвали причину развития депрессии и тревоги у человека

Лондон, 11 ноября. Низкий уровень физической подготовки может стать причиной возникновения депрессии и тревожности у человека.

Исследование, в котором приняли участие 152 978 человек от 40 до 69 лет, провели британские ученые. Его результаты опубликованы в BMC Medicine.

В начале эксперимента, длившегося семь лет, у всех добровольцев проверили базовую физическую подготовку на велотренажере с повышением нагрузки, а мышечная сила измерялась тестом на силу хвата. Также участники заполнили специальную анкету для измерения наличия депрессии и тревоги.

Спустя семь лет ученые вновь проверили, есть ли у кого-то из участников эксперимента депрессия или состояние тревожности. Выяснилось, что высокая аэробная, а также мышечная подготовка, которую провели в начале эксперимента, оказала благотворное влияние на состояние психического здоровья даже спустя столько времени. Что касается людей с самой низкой физической подготовкой, их шансы впасть в депрессивное состояние были выше на 98%.

Ранее ученые рассказали о негативных последствиях недосыпа. В ходе эксперимента выяснилось, что группа, которая спала только половину ночи, показала большую активность в области мозга, отвечающую за страх.