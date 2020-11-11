Эксперт рассказал, как решили проблему невыдачи зарплаты мигрантам

Санкт-Петербург, 11 ноября. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» обсудили миграционные процессы на территории Российской Федерации. Начальник отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия Сергей Домнин рассказал о проблеме обмана работников службами ЖКС.

«Многие боятся обращаться к нам с проблемой невыплаты зарплаты, потом просто уезжают обманутые. При нашем комитете создана комиссия по вопросам дискриминации трудовых мигрантов и их семей. Там мы рассматриваем подобные вопросы, особенно массовые заявления о том, что в течение некоторого времени не выплачивается заработная плата», — заявил он.

Эксперт привел пример Кировского района Санкт-Петербурга.

«Был ЖКС, который не выплачивал зарплату. Мы рассмотрели обращение по данному вопросу, пригласили прокуратуру, заместителя главы района, управление по вопросам миграции и инспекцию по труду. Прокуратура организовала проверку, в итоге были привлечены к ответственности люди, которые все это допустили. Вопрос был решен», — рассказал он.

По словам Сергея Домнина, подобных обращений поступает много.