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Домнин рассказал, сколько стоила эвакуация мигрантов во время пандемии

Домнин рассказал, сколько стоила эвакуация мигрантов по время пандемии

Санкт-Петербург, 11 ноября. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» обсудили миграционные процессы на территории Российской Федерации. Начальник отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия Сергей Домнин рассказал о сложностях процесса эвакуации мигрантов из Санкт-Петербурга в разгар пандемии.

«Все началось в апреле, когда вступили в силу все ограничительные меры, стали закрываться границы. Люди стали уходить на самоизоляцию. Многие предприятия увольняли или отпускали сотрудников в бессрочный отпуск. Многие мигранты уже тогда потеряли работу. Их число росло в геометрической прогрессии», — заявил он.

Домнин рассказал о плотном контакте с генеральными консульствами Узбекистана и Таджикистана.

«Если брать самое большое количество мигрантов, потерявших работу в Санкт-Петербурге, то это были граждане Узбекистана. Сначала было пять тысяч человек, которые хотели уехать. Через две недели их число составляло 12 тысяч. Вопрос стоял остро», — отметил он.

По словам специалиста, проблема была в том, что Республика Узбекистан не принимала людей из-за введения ограничительных мер.

Домнин рассказал, сколько стоила эвакуация мигрантов по время пандемии

«Были созданы обсерваторы, где граждане, приехавшие из других стран, обязаны были пройти двухнедельный карантин. Мест не хватало, поэтому надо было ждать. В связи с этим была проведена большая работа от нашего комитета и комитета по внешним связям, а также участвовало министерство иностранных дел. Помимо этого, к нам обратился начальник управления МВД по Ленинградской области Роман Плугин с проблемой переполненности Центра временного содержания иностранных граждан. Людей необходимо было отправить на родину. Он попросил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова посодействовать данному процессу», — рассказал Домнин.

Спикер сообщил о финансовом вопросе для организации чартерного рейса.

«Нужно было вывезти в Узбекистан 360 человек и 58 человек в Таджикистан. Однако речь шла о 8 миллионах рублей. Сумма была большой, собрать ее совместными силами с диаспорами землячеств не представлялось возможным. К счастью, на помощь пришла Федеральная служба исполнения наказаний, которая выделила определенную сумму. Далее авиакомпания «Россия» сделала скидку, снизила цену на 2 миллиона рублей. Мы вывезли людей», — объяснил эксперт.

По его словам, в данный момент вопрос урегулирован, чартерные рейсы летают практически каждую неделю.

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