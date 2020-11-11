Домнин рассказал, сколько стоила эвакуация мигрантов во время пандемии

Санкт-Петербург, 11 ноября. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» обсудили миграционные процессы на территории Российской Федерации. Начальник отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия Сергей Домнин рассказал о сложностях процесса эвакуации мигрантов из Санкт-Петербурга в разгар пандемии.

«Все началось в апреле, когда вступили в силу все ограничительные меры, стали закрываться границы. Люди стали уходить на самоизоляцию. Многие предприятия увольняли или отпускали сотрудников в бессрочный отпуск. Многие мигранты уже тогда потеряли работу. Их число росло в геометрической прогрессии», — заявил он.

Домнин рассказал о плотном контакте с генеральными консульствами Узбекистана и Таджикистана.

«Если брать самое большое количество мигрантов, потерявших работу в Санкт-Петербурге, то это были граждане Узбекистана. Сначала было пять тысяч человек, которые хотели уехать. Через две недели их число составляло 12 тысяч. Вопрос стоял остро», — отметил он.

По словам специалиста, проблема была в том, что Республика Узбекистан не принимала людей из-за введения ограничительных мер.

«Были созданы обсерваторы, где граждане, приехавшие из других стран, обязаны были пройти двухнедельный карантин. Мест не хватало, поэтому надо было ждать. В связи с этим была проведена большая работа от нашего комитета и комитета по внешним связям, а также участвовало министерство иностранных дел. Помимо этого, к нам обратился начальник управления МВД по Ленинградской области Роман Плугин с проблемой переполненности Центра временного содержания иностранных граждан. Людей необходимо было отправить на родину. Он попросил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова посодействовать данному процессу», — рассказал Домнин.

Спикер сообщил о финансовом вопросе для организации чартерного рейса.

«Нужно было вывезти в Узбекистан 360 человек и 58 человек в Таджикистан. Однако речь шла о 8 миллионах рублей. Сумма была большой, собрать ее совместными силами с диаспорами землячеств не представлялось возможным. К счастью, на помощь пришла Федеральная служба исполнения наказаний, которая выделила определенную сумму. Далее авиакомпания «Россия» сделала скидку, снизила цену на 2 миллиона рублей. Мы вывезли людей», — объяснил эксперт.

По его словам, в данный момент вопрос урегулирован, чартерные рейсы летают практически каждую неделю.