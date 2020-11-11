Обнаружен ответственный за пандемию скрытый структуре коронавируса ген

Тайбэй, 11 ноября. Обнаруженный новый скрытый ген вируса, вызывающего COVID-19, может играть важную роль в распространении инфекции.

Исследования показали, что он «включается», когда вирус проникает в клетку. Научная статья опубликована в журнале eLife. Ученые из Национальной академии Тайваня предполагают, что именно этот обнаруженный ген — ORF3d — является причиной уникальной биологии и пандемического потенциала SARS-CoV-2.

Этот ген относится к так называемым перекрывающимся генам, которые отвечают за эволюцию коронавирусов, их эффективное подавление иммунитета хозяина и передачу инфекции. Таким образом, ученые пришли к выводу, что обнаруженный ORF3d, вполне может отвечать за распространение вируса до масштабов пандемии.

Вирус имеет всего около 15 генов, поэтому изучение хотя бы одного из них может помочь в борьбе с коронавирусом нового типа. На данный момент известно лишь то, что обнаруженный ген был известен ранее, но только в одном варианте коронавируса, который поражает обитающих в Гуанси панголинов.